Мариан Лупу рассказал, какие уроки они извлекли в новых условиях и как они повлияют на дальнейшую работу СПРМ!

В интервью для портала ТРИБУНА, председателю Счетной палаты Республики Молдова (СПРМ) Мариану Лупу задали вопрос: «Какие были основные уроки, которые они извлекли в новых условиях и как они повлияют на дальнейшую работу СПРМ?».

«До введения чрезвычайного положения, с начала марта, для обеспечения безопасности работников и надлежащей деятельности учреждения, мы ввели систему удаленной работы. После снятия чрезвычайного положения и ослабления ограничений, к сожалению, мы наблюдаем пониженный уровень ответственности, организации и индивидуальной дисциплины в обществе. В этой чрезвычайно трудной ситуации для всего общества, каждый из нас отвечает за здоровье и безопасность окружающих нас, близких или родственников, или просто незнакомых людей. При данных условиях мы распорядились продлить период удаленной работы, и в зависимости от развития ситуации он может быть продлен. Мы хотим снизить риски заражения, обеспечить безопасность сотрудников СПРМ и надлежащее функционирование учреждения», уточнил Лупу.

По его словам, информационная система, применяемая Счетной палатой разрешает управлять и контролировать весь функциональный процесс и обеспечивает полное и эффективное функционирование учреждения за счет полного использования ИТ.

«Встречи будут по-прежнему проводиться в формате телеконференции с их ретрансляцией и публикацией в Интернете. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Счетная палата достигает своих стратегических целей, в том числе внешне, с тем чтобы способствовать эффективному управлению финансами и государственными активами Республики Молдова», сказал Лупу.

Кристина Пендя