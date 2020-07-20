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56-летний Павлиашвили отказался жениться на родившей от него юной прелестнице
20.07.2020

Сосо Павлиашвили женат уже вторым браком. В 1985—2003 годах певец состоял в отношениях с Нино Учанейшвили, родившей ему сына Левана. А сегодня 56-летний артист живет с Ириной Патлах, которая моложе на 16 лет. Брак этот – гражданский, но звезду устраивает подобное положение дел.

"Штамп в паспорте – это формальность, – считает Сосо Павлиашвили. – Главное – венчание в храме. Это мое мнение. Я, правда, делал Ире красивое предложение, она оценила и даже заплакала, но сказала, что в ЗАГС не пойдет – ей и так хорошо".

Ранее в интервью "Дни.ру" Ирина Патлах заявила: "Наши отношения всегда были полны романтики, и штамп в паспорте в идиллию и желание быть друг с другом никак не вписывался. Сосо как-то сделал мне предложение на сцене "Крокуса", когда в присутствии шести тысяч зрителей с высоты спустился ангел с кольцом. Это было настолько красиво, что после этого испортить романтику пошлыми казенными формальностями я просто не могу. Мы хотели обвенчаться, но оказалось, что нужен штамп в паспорте. Возможно, скрепим наш союз в другой стране, где формальности с бумагами не помешают".

Рассказал Сосо и о детях. "Моя старшая дочь, 15-летняя Елизавета, хорошо рисует. Недавно оформила обложку моего диска, – гордо сообщил артист. – Недавно стала брать уроки игры на гитаре. Ей очень нравится хард-рок! Что касается младшей, 11-летней Сандры, она занимается в детской студии. При этом я дочек никуда не толкаю, не продвигаю, у них нет блата. Зачем? Они и так талантливы!"


 
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