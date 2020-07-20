Top-10 бывших политиков, опыт которых пригодился бы сейчас Молдове

Они уже долгое время не занимаются политикой, но на данном этапе их опыт смог бы пригодиться Республике Молдова. ТРИБУНА решила составить условный рейтинг на эту тему, который мы предлагаем вашему вниманию ниже.

1). Игорь Корман

Он обладает опытом не только в области дипломатии или опытом главы молдавского парламента, но и в области управления мегабизнесом (почти пять лет он управляет крупнейшими немецко-японскими инвестициями в Республике Молдова). Он в совершенстве владеет дипломатией, политикой и бизнесом, и, конечно, его опыт был бы крайне необходим Республике Молдова.

2). Влад Филат

За время своего пребывания на посту премьер-министра он вместе со своей командой управлял крупным экономическим кризисом (дефицит бюджета составлял 15-16% ВВП), довольно сложной эпидемиологической ситуацией (AH1N1), ситуацией, связанной с наводнениями 2010 года, а также рядом политических кризисов. Конечно, его опыт может быть полезен стране, или многие проблемы, с которыми сейчас сталкивается RM, имеют много общего с проблемами и ситуациями, которыми когда-то управляли Влад Филат и его команда.

3). Ион Стурза

Он накопил богатый опыт управления страной, как вице-премьер и министр экономики, а также премьер-министр. Он был у руля правительства в один из самых сложных периодов в истории Республики Молдова, и даже если его мандат не продлился и года, ему удалось сделать важные вещи для Республики Молдова. Безусловно, его опыт теперь был бы полезен Молдове.

4). Серафим Урекян

В течение 10 лет он возглавлял столицу Республики Молдова (город Кишинев, где сосредоточена большая часть экономики страны). Он также накопил богатый опыт работы в парламенте, а также возглавлял Счетную палату. В свое время он также был выдвинут на пост премьер-министра, но отклонил это предложение. Он был бы хорошим советником для любого правительства, если учесть его богатый управленческий опыт.

5). Дмитрий Брагиш

Он был премьер-министром, во времена которого была прекращена практика выплаты пенсий и зарплат товарами. Он также справился с некоторыми довольно сложными погодными ситуациями. Несмотря на то, что сейчас он является послом, его советы могут очень помочь в преодолении проблем, с которыми сейчас сталкивается Республика Молдова.

6). Василий Тарлев

Он был самым продолжительным премьер-министром Республики Молдова, совокупный срок его полномочий составил около 7 лет. За этот период были внесены важные экономические изменения, и не только, многие из которых и теперь были бы полезны РМ. И это подводит нас к мысли о том, что по некоторым параметрам Василий Тарлев мог бы быть хорошим советником для правительства.

7). Николай Андроник

В течение 8 лет он был депутатом, после чего занимал должность первого заместителя премьер-министра в правительстве Республики Молдова. Он работал с двумя премьер-министрами (Ионом Чубук и Ионом Стурза), но он также имеет значительный опыт в бизнесе. Если добавить, что он также был партийным лидером и знает политику в совершенстве, то мы приходим к выводу, что его опыт был бы необходимым для Молдовы по многим параметрам.

8). Эдуард Грама

Он был и заместителем министра и министром сельского хозяйства. Занимался бизнесом, но в основном его бизнес-деятельность была связана с сельским хозяйством. В настоящее время он представляет интересы производителей и экспортеров зерновых. Если бы его не «пожертвовали» на основе политических интересов, он, несомненно, сделал бы много хорошего, возглавляя министерство. Было бы хорошо, чтобы он вернулся, потому что его опыт может принести много преимуществ RM.

9). Александр Муравски

Он также был депутатом, но и министром экономики. И в настоящее время он достаточно активен, имея довольно интересные позиции по различным проблемам, с которыми сталкивается РМ. Его возвращение, в той или иной форме, в политику или на какую-то соответствующую должность по управлению государственными делами, добавит ценности.

10). Юрие Рошка

Он активно занимался политикой около двух десятилетий, будучи лидером христианских демократов. Он был и депутатом (15 лет), а также вице-спикером и вице-премьером. Он хорошо знает политику, но и проблемы, с которыми сталкивается Молдова. Безусловно, его советы были бы полезны для решения многих проблем, с которыми страна сталкивается в настоящее время.