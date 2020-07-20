Иностранные гранты - вот что нужно Санду по мнению эксперта

Он отметил, что инициативы некоторых депутатов выходят за рамки разумного. Экс-премьер Молдовы Александр Муравский опубликовал на личной странице всоцсети Facebook свое видение сложившейся ситуации на политической арене республики.

Ежедневно некоторые депутаты пытаются предложить инициативы, которые не имеют ничего общего с реалиями дня - оплачивать отпуск родителям детей младше десяти лет, купить компьютеры малообеспеченным семьям, увеличить субсидии аграрникам, платить до 80% зарплаты работникам временно простаивающих предприятий, выдать прямую финансовую поддержку малым и средним предприятиям, дать каждому пенсионеру по 1,5-2 тысячи леев, повысить сразу минимум в два раза зарплату врачам и учителям и т.д. и т.п.

Но никто из лидеров оппозиционных партий не предлагает пути решения, при которых Молдова сможет обеспечивать себя сама и не будет ходить с протянутой рукой в поисках необходимых на выживание денег.

- Но только не слышно предложений, как заработать и где взять деньги. Вот только Майя Санду, давая отчёт о своих успехах за 5 месяцев из 2 минут презентации более минуты рассказывала о том, сколько грантов и кредитов ей дали партнёры. И точно также намекает, что в случае прихода к власти её продолжат также интенсивно кормить. Ну хоть какая-то откровенность и ясность. Главное, что работать не требует. А в остальном прекрасная маркиза, слушаем сладкие песни соловьёв и соловиц с мандатами и ждём манну небесную, - подытожил бывший премьер-министр.

Автор: Михаил Генчу