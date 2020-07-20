Уроженка Кишинева и звезда сериалов Дарья Белоусова: Как живет тайная любовница Михаила Ефремова

Дарья Белоусова могла быть в машине знаменитого актера в момент смертельной аварии.

Об актрисе Дарье Белоусовой многие россияне узнали 9 июня 2020 года. На следующий день после смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Звезда сериала «Сладкая жизнь» могла быть в машине знаменитого актера. Ведь именно в ее квартире в Казарменном переулке в окрестностях Чистых прудов, совсем недалеко от театра «Современник», прятался многодетный отец, когда случилась трагедия.

Дарья Белоусова родилась в Кишинёве в 1983 году но через несколько месяцев ее семья переехала в Москву. Отец будущей актрисы более 20 лет служил в театре «Ленком», а мать работала хореографом. Детство Дарьи прошло за кулисами театра и она ребенком даже принимала участие в нескольких спектаклях, видела и знала звездных актеров театра — Александра Абдулова, Людмилу Поргину, Николая Караченцова и многих других. После школы она поступила в Щепкинское училище. По окончании учебы была принята в труппу театра «Современник».

Актриса Дарья Белоусова в сериале «Сладкая жизнь».

На экранах Дарья Белоусова впервые появилась, когда ей было семь лет. Она участвовала в создании экранизации произведения Александра Пушкина «Повести Белкина. Гробовщик». В 2002 году снялась в фильме «Виллисы», который иногда демонстрируется по телевидению также под названием «Невесты». В 2008 году получает главную роль в сериале «Отцы и дети», затем главную роль в фильме «Чемпион». Снималась и у Никиты Михалкова в небольшой роли в картине «Солнечный удар». По-настоящему звездным для нее стало участие в сериале «Сладкая жизнь-2» в 2015 году. В 2017 году Белоусова снялась в криминальном детективе «Исчезнувшая».

Успешна ее карьера и в театре. Вместе с Михаилом Ефремовым она играла в спектакле «Амстердам», а также была задействована в постановках «Пять вечеров», «Горе от ума», «Крутой маршрут», «С наступающим…», «Сережа», «Три сестры», «Три товарища».

В первые дни работы в театре «Современник» Белоусова познакомилась с Шамилем Хаматовым, младшим братом Чулпан Хаматовой. В 2010 году Хаматов и Белоусова официально зарегистрировали брак, но спустя восемь лет развелись. Детей у них не было.

Сейчас Дарья свободна. Она не афиширует свою личную жизнь, практически не дает интервью и не участвует в светских тусовках.

Дарья не афиширует свою личную жизнь, не дает интервью и не участвует в светских тусовках.

9 июня 2020 года имя актрисы прогремело по всем федеральным каналам. После смертельной аварии в центре Москвы с Михаилом Ефремовым о девушке стали говорить как о тайной подруге актера. Уж слишком часто многодетного отца видели в элитном доме бизнес-класса в Казарменном переулке, где живет Белоусова.

Именно там Ефремов пережидал, возможно, самые страшные минуты своей жизни сразу после ДТП. Соседи говорят, что видели здесь артиста не раз и не два. Именитый актер вместе с Белоусовой выходил из квартиры и возвращался туда же с покупками. По словам очевидцев, актер начал появляться в хоромах с осени 2019 года.

ЛИДИЯ ТКАЧ