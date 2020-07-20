История о том, как молдавские специалисты разработали швейцарский сайт-робот по доставке еды

Сложная эпидемиологическая ситуация, карантин, ограничения в работе бизнеса. И где-то в далекой Швейцарии ресторанному бизнесу помогает выжить сайт-робот Fasivery, который занимается поставкой блюд из ресторанов и кафе клиентам в изоляции.

О важной роли сервисов доставки в период карантина сказано уже очень много. Но эта заметка не о проблемах европейского бизнеса. Это еще одна статья в копилку материалов об успехах IT-специалистов из Молдовы.

Еще задолго до карантина, молдавская компания Meta-Sistem SRL разработала швейцарский сервис по доставке еды - Fasivery. Главной его фишкой стала система расчета времени и стоимости доставки еды клиенту, в зависимости от адреса доставки, выбранного ресторана, времени приготовления блюда и десятка других факторов.

При вводе адреса доставки покупателем, сервис покажет все рестораны в радиусе доставки, с учетом сложных дорожных условий в горных массивах Альп. Сайт-робот полностью автоматизирует бизнес-процессы компании, сопровождая пользователя от оформления заказа, до его доставки по адресу. Добиться этого получилось благодаря интеграции с локальным сервисом курьерской доставки.

При вводе адреса доставки покупателем, сервис покажет все рестораны в радиусе доставки, с учетом сложных дорожных условий в горных массивах Альп

У каждого пользователя есть личный кабинет с сохраненными платежными данными и возможностью активации скидок. Предусмотрено несколько способов оплаты для пользователей, в том числе банковскими картами и через сервисы Google Pay и Apple Pay. Реализованы личные кабинеты для представителей ресторанов. А вся информация о заявках и продажах автоматически загружается в систему управления заказами, автоматизируя процесс управления и логистики полученных заявок. И все это «упаковано» в мобильное приложение на технологии PWA, которое даже скачивать не нужно.

Не будем дальше вдаваться в технические подробности. Все интересные возможности сайта-робота, нестандартные решения вы можете прочитать в в кейсе на сайте компании Meta..

Самое важное, что это еще один пример конкурентоспособности молдавских IT-специалистов на мировом рынке. Все чаще появляются новости о крупных проектах молдавских разработчиков в Германии, Франции, Швейцарии и других европейских странах.

Успехи компаний из Молдовы на мировом рынке могут стать отличным примером для молодых людей в стране. Для IT границы имеют формальное значение, что подтверждают европейские проекты молдавских компаний. И возможно, развитие IT парка в Молдове не только увеличит количество специалистов в стране, но и решит проблему оттока перспективных молодых людей за границу.