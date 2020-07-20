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Экономика
Мэр столицы Ион Чебан: Первые 60 новых автобусов в Кишиневе могут появиться уже через полгода
20.07.2020

Сегодня будут опубликованы технические условия, касающиеся покупки 100 автобусов для Кишинева. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан.

Так, он рассказал, что предполагается 100 автобусов доставить в течение 9 месяцев, но первые 60 – через 6 месяцев. Этот срок начнется после завершения тендера.

– Документ был подписан членами рабочей группы, ответственными за запуск тендера на покупку автобусов. В рабочую группу входили члены исполнительной власти, специалисты в этой области. Они проделали большую работу, за что я им благодарен, – сказал примар.

Чебан также особо отметил, что на заседаниях рабочей группы присутствовал эксперт из НАЦ, а технические условия были согласованы с Агентством по государственным закупкам.

– Это важный проект, который нам удалось реализовать совместным усилиями. Жители муниципия уже много лет ждут нового транспорта, и я рад, что вскоре это наконец осуществится, – сказал столичный градоначальник.


 
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