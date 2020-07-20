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Семья
Пара из Кишинева приговорена к 15 годам тюрьмы за организацию секс-чатов.
20.07.2020

Пара из Кишинева приговорена к 15 годам тюрьмы за организацию секс-чатов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, преступники через объявления в интернете рекрутировали в январе-апреле 2015 двенадцать девушек.

Три из них на момент событий были несовершеннолетними. Официально им предлагали работу моделями онлайн. Фактически же, девушки обслуживали клиентов онлайн, выполняя их сексуальные запросы в приватных видеочатах. 

Прокуратура отмечает, что вследствие продолжительных усилий правоохранительных органов РМ в борьбе с трафиком людей наша страна уже третий год отмечается классификатором второго уровня в докладах Госдепартамента США по этой проблеме.

Таким образом, Молдова на одном уровне с Германией, Италией, Исландией, Данией, Грецией, Польшей и Литвой. Соседняя Румыния на ступень ниже, в одном ряду с Боснией и Герцеговиной. 

@Telegram MiT


 
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