Новые места в Молдове: открой для себя Окницкий район

Не устаем доказывать то, что наша страна прекрасна, а каждый ее уголок красив и уникален по-своему. Именно поэтому мы будем рассказывать вам о достопримечательностях, которые есть в каждой районе Молдовы.

Усадьбы, винодельни, монастыри, музеи, крепости, заповедники и не только. Нас ждет увлекательное путешествие, в котором мы поближе познакомимся со своей родиной.

Итак, начнем с севера и будем двигаться к южным районам республики. Сегодня знакомимся поближе с Окницким районом.

Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь

Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь.

Монастырь расположен в селе Каларашовка недалеко от берега Днестра. Он находится среди живописных пейзажей. На его территории есть две церкви, кельи, архиерейский дом, игуменские покои, три родника и пасека.

Точное время основания монастыря неизвестно. Согласно легенде, в пещере напротив нынешнего монастыря жил монах-схимник, который и основал монашеский скит.

Дом-музей Константина Стамати

Дом-музей Константина Стамати. Фото источн ика.

В Окнице в 1988 году открыли мемориальный комплекс, посвященный молдавскому писателю-просветителю Константину Стамати. Можно посетить дом-музей, увидеть бюст писателя и вековую липу.

Всего в музее представлено более 300 предметов: мебель, книги, фотографии, документы.

Писатель родился в Яссах, но последний период своей жизни провел в собственном имении в Окнице. Именно поэтому здесь был обустроен музей.

Наславча

Самой северной точной Молдовы является село Наславча. Автор фото: Сергей Дерновой

Самой северной точной Молдовы является село Наславча. Здесь можно увидеть два геологических и палеонтологических памятника – овраг «Карпов яр» и овраг «Рудый яр».

Кроме того, именно в Наславче прямо посередине Днестра расположен остров в виде сердца.

Сложно перечислить все достопримечательности этой местности, вам просто стоит прогуляться, и они найдут вас сами.

Аргиллит или Голубое озеро

Аргиллит или Голубое озеро. Автор фото: Зинаида Ротарь.

На окраине села Наславча есть озеро необычного цвета, а все потому, что это затопленный аргиллитный карьер. Там отдыхают не только местные, но любители красивых мест из близлежащих районов.

Озеро расположено в пограничной зоне, недалеко от Днестровской ГЭС. Любой местный житель укажет вам дорогу к нему.

Железнодорожный вокзал Окница

Станция Окница.

Железнодорожная станция расположена недалеко от центра Окницы, выше местного рынка.

На первый взгляд, это место неприметное, но если побродить и понаблюдать за приезжающими поездами, то можно сделать неплохие снимки.

Депо в Окнице.

А вы знали…

В селе Савка Окницкого района родился поэт, писатель и политический деятель Петр Иванович Заднипру.

В Окницком районе состоялась и знаменитая битва при Липнике: 20 августа 1470 года армия Штефана Великого разбила войско Большой орды.

Второй премьер-министр Молдовы Андрей Сангели и третий глава кабинета министров Ион Чубук родом из Окницкого района.

В селе Окница берет начало река Чухур, которая впадает в Костештское водохранилище.

Есть в этом северном районе еще одно место, которое запросто могло (или еще может) стать достопримечательностью. Речь идет о старинной усадьбе, которая сейчас в аварийном состоянии. Усадьба находится в селе Ружница, местные жители называют это поместье «Панским домом», а все потому что здесь жил дворянин, коллежский секретарь, депутат Дворянских депутатских собраний от Хотинского уезда Дмитрий Иванович Бибери.

Но от прежнего величия почти ничего не осталось. Вот как выглядит усадьба сейчас:

Поместье «Панский дом».