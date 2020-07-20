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Ибо зачем то здоровье, если без власти?
20.07.2020

Партия Илана Шора потребовала провести заседание молдавского парламента в онлайн-формате (чего отродясь не бывало), поскольку двое депутатов фракции болеют коронавирусом. Но, если и проводить заседание "на удалёнке", тогда в нем может поучаствовать и сам Илан Мироныч уважаемый, то есть тогда разношерстная оппозиция достигнет 50 из 101 депутатского голоса, а уж одного депутата добрать - это дело техники.

Поэтому в просьбе, очевидно, будет отказано. Если так, то партия требует перевести парламент на двухнедельный карантин и, соответственно, не рассматривать вотум недоверия кабинету министров.

До нас доносится, что карантин в принципе и могут объявить в законодательном органе. Но сразу после сегодняшнего заседания. А могут и не могут. В политике такие времена настали, что не до норм безопасности и охраны здоровья. Ибо зачем то здоровье, если без власти?

@Telegram GK


 
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