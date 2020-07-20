Коронавирус в кредит - ЕС утвердил свое решение

Молдове получит от Евросоюза 70 миллионов евро на борьбу с плодами коронавируса.

Деньги в качестве кредита выделит Банк развития Совета Европы, и окончательное решение стороной-донором уже принято. Средства пойдут на поддержку системы здравоохранения и смягчение кризиса для малых и средних предприятий.

В сообщении Совета Европы отмечается, что предоставленные средства должны помочь правительству Молдовы поддержать систему здравоохранения и справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, защитных масок, костюмов для врачей, а также средств для дезинфекции и оборудования для пациентов.

А малые и средние предприятия, как считается, смогут компенсировать потери из-за введенных властями ограничений.

Подготовил Михаил Генчу