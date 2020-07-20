Коронавирус в кредит - ЕС утвердил свое решение

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Экономика
Молдове получит от Евросоюза 70 миллионов евро на борьбу с плодами коронавируса.
Деньги в качестве кредита выделит Банк развития Совета Европы, и окончательное решение стороной-донором уже принято. Средства пойдут на поддержку системы здравоохранения и смягчение кризиса для малых и средних предприятий.
В сообщении Совета Европы отмечается, что предоставленные средства должны помочь правительству Молдовы поддержать систему здравоохранения и справиться с последствиями пандемии коронавируса.
Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, защитных масок, костюмов для врачей, а также средств для дезинфекции и оборудования для пациентов.
А малые и средние предприятия, как считается, смогут компенсировать потери из-за введенных властями ограничений.
Подготовил Михаил Генчу
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