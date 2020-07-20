Кику: никакого повышения налогов и цен ради кредита от МВФ

Ион Кику не намерен поднимать налоги и цены ради кредита. Речь идет о кредите от Международного валютного фонда.

Свою позицию премьер-министр озвучил в понедельник на еженедельной встрече с президентом и спикером парламента На встрече была рассмотрена текущая социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация.

Переговоры с МВФ о подписании новой программы сотрудничества должны быть завершены на этой неделе. Молдавская сторона не примет никаких условий для повышения налогов или цен, сообщается на сайте правительства.

Подготовил Михаил Генчу