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Кику: никакого повышения налогов и цен ради кредита от МВФ
20.07.2020

Ион Кику не намерен поднимать налоги и цены ради кредита. Речь идет о кредите от Международного валютного фонда.

Свою позицию премьер-министр озвучил в понедельник на еженедельной встрече с президентом и спикером парламента На встрече была рассмотрена текущая социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация.

Переговоры с МВФ о подписании новой программы сотрудничества должны быть завершены на этой неделе. Молдавская сторона не примет никаких условий для повышения налогов или цен, сообщается на сайте правительства.

Подготовил Михаил Генчу


 
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