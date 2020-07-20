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Партия «Шор» плодит мор?
20.07.2020

Партия «Шор» рвется на заседание парламента. Ведь именно сегодня предстоит обсудить вотум недоверия правительства Иона Кику, чего «свидетели оргеевского потеряшки» весьма жаждут. Вернее, жаждут не только обсудить, но и проголосовать «за».

Только вот, незадача – у двоих из этой фракции, Игоря Химича и недавно примкнувшего перебежчика Владимира Витюка, как оказалось, - коронавирус. То есть, оба они сидят дома. Что до остальных, то им бы тоже подумать головой, а не как с Орхейлендом, и дружно посидеть в четырех стенах недельки две, а заодно и сдать тесты на заразу.

И тут администрация парламента четко заявила касательно доступа депутатов партии «Шор» в зал заседаний – обязательно предоставить документ с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает портал unimedia.info. Засада, как говорят в народе.

Представители фракции партии «Шор» не растерялись и… осудили это решение руководства парламента, заявив, что они готовы «соблюдать все медицинские требования, чтобы избежать распространения вируса».

В качестве компромиссного решения фракция предложила провести встречу в режиме онлайн, что не прописано регламентом парламента, или ввести карантин в учреждении на следующие две недели, как это происходило в других случаях, когда у депутатов подтверждался COVID -19.

В принципе, карантин объявить можно, и это будет разумнее всего. Это лучше чем плодить случаи зараженных и умерших от коронавируса. Другой вопрос, какую цель преследует партия «Шор», предлагая этот вариант? И зачем тогда рваться в парламент на заседание, раз уж вы так хотите карантин? Значит, вы снова плюете на общественное здоровье?

Автор: Николай Костыркин


 
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