Дмитрий Дьяков обратился к Таубер: Мариночка, здесь парламент Республики Молдова, а не совет села Жора де Жос

Депутата партии «Шор» Марину Таубер едва принудительно не удалили из зала пленарных заседаний парламента

Предложение об этом поступило от лидера фракции ДПМ Дмитрия Дьякова после того, как Марина Таубер попыталась воспрепятствовать рассмотрение и принятию повестки дня парламента.

- Мариночка, здесь парламент Республики Молдова, а не совет села Жора де Жос!”, - обратился демократ к Таубер. Он также призвал Андриана Канду, который находился поблизости от Марины Таубер, успокоить ее. Предложение Дьякова не было поставлено на голосование, однако спикер парламента Зинаида Гречаный предупредила депутата от партии «Шор» о недопустимом поведении.

Парламент рассмотрит сегодня вотум недоверия, выдвинутый фракциями «Платформы ДА» и ПДС и поддержанного группами Канду и Шора, находящихся под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.