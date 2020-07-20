Дьяков предложил Таубер прямо в парламенте взять у Сырбу мегафон

Дмитрий Дьяков сегодня безусловный рекордсмен по стебу в парламенте.

Это именно стеб, по-иному назвать нельзя: не шутки, на сатира, не ирония, а именно стеб, и это – единственное, чем Дьяков может быть полезен народу Молдовы, - локальным поднятием настроения.

Итак, когда Марина Таубер во время заседания парламента ударилась в привычное для нее состояние политической истерики, то за одну (!) минуту Дьяков:

– предположил, что Таубер напилась таблеток от коронавируса, и поэтому ее так «фестивалит»;

– предложил ей одолжить у Сергея Сырбу мегафон, который тот пронес в парламент, за что получил от спикера предупреждение, что будет лишен слова, если начнет хулиганить;

– напомнил ей, что здесь – парламент Республики Молдова, «не Жос там какой-то» (намек на то, что Таубер была примаром коммуны Жора де Мижлок, а еще рядом где-то есть Жора де Жос);

– предложил проголосовать за то, чтобы Таубер, согласно регламенту, вывели из зала, как депутата, мешающего заседанию – даже аплодисменты сорвал этой фразой;

– попросил Андриана Канду… успокоить Марину Таубер.

Все это время Таубер стояла и что-то орала без микрофона и без мегафона, снимая происходящее на видео. Напомним, что в этот день депутаты собрались обсудить вотум недоверия правительству. Присутствуют 93 законодателя.

Автор: Николай Костыркин