В парламенте Молдовы хаос - там произошла драка (обновляется)

Оппозиционерам не понравилось, что Ион Кику вспомнил "грехи" кабинета Майи Санду.

Во время выступления премьер-министра Кику в парламенте (на всякий случай, на заседании обсуждался вотум недоверия премьеру) оппозиция обиделась за "наезд" на Маю Санду. И - устроила бардак. С криками, воплями, топаньем.

Ион Кику напомнил депутатам от оппозиции о том, как предыдущее правительство оставило без зарплаты 11 тыс. сотрудников бюджетной сферы Также кабмин Санду отказался требовать 100 млн. леев у компании- концессионера кишиневского аэропорта, - рассказал глава правительства.

- Думаю, граждане видят как вы возбудились из-за расторжения контракта о концессии кишиневского аэропорта, - прокомментировал Кику агрессивное поведение парламентской оппозиции.

Политические обозреватели отмечают, что выражение вотума недоверия совпало с решением кабмина Кику разорвать договор о концессии аэропорта.

Их пошли успокаивать - все закончилось стычкой.

Заседание парламента прервано на 30 минут после того, как оппозиция попыталась сорвать выступление премьер-министра Иона Кику, который представлял отчет о работе правительства. Как это было? Богдан Цырдя, политолог: - После того, как Кику обвинил Санду в реструктуризации долгов Авиа Инвест, блок АКУМ начал кричать, мычать, ногами стучать! Началась потасовка. Вывод: Кику ударил в самое больное место - аэропорт. Будем знать.

ПАВЕЛ МУНТЯН