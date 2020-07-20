Размер пенсий повысился, но получателей стало меньше

Средний размер пенсии в Молдове по состоянию на 1 июля составил свыше 2 013 лей (116,3 доллара), увеличившись с начала года на 112,5 лея, сообщает Инфотаг. При этом число получателей пенсии сократилось почти на 3,5 тысячи - с 696 тысяч до 692,5 тысячи.

По данным национальной кассы социального страхования, абсолютное большинство (524,8 тысячи человек) получают пенсию по возрасту - в среднем около 1953 лея, а 121,1 тысячи - по инвалидности (1500 лей). Самые большие пенсии - свыше 9 241 лея - у «некоторых категорий работников гражданской авиации» (534 человека). Одни из самых маленьких - по случаю потери кормильца в 1433 лея получают более 10,6 тысячи человек.

Получателями государственных социальных пособий на начало июля являлось 68,5 тысячи человек - на 2,5 тысячи больше, чем на 1 января. Размер пособия колеблется от 563 лей (лицам, достигшим пенсионного возраста) до 767 лей (инвалидам до 18 лет).

Размер единовременного пособия по рождению ребенка увеличился с 7911 до 8299 лей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет для застрахованных лиц равняется 2013 леям, что втрое больше (640), чем для незастрахованных, причем последним оно выплачивается лишь до 1,5-2 лет.