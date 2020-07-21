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Общество
От коронавируса умер великий молдавский гинеколог
20.07.2020

Врача выписали 13 июля после перенесенного заражения ковидом, но 19 июля снова положили в больницу. Сегодня стало известно, что скончался глава Национального центра репродуктивного здоровья и медицинской генетики Института матери и ребенка Михаил Стрэтилэ.

19 июля его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией, вызванной заражением COVID-19. Минздрав сообщил, что врача госпитализировали 22 июня с диагнозом «коронавирус нового типа».

23 июня администрация Института матери и ребенка отправила на самоизоляцию большинство сотрудников Центра.

13 июля Михаила Стрэтилэ выписали по результатам повторного теста, который показал, что заражения нет.

19 июля Михаила Стрэтилэ вновь положили в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом. А сегодня стало известно о его смерти.

«Медицинская система потеряла ценного специалиста. Выражаем искренние соболезнование семье и коллегам», — отметили в Минздраве.

А те пары, которые благодаря большим знаниям, внимательности к пациентам и даже юмору Михаила Семеновича, сказали бы намного больше хороших слов о докторе. Сейчас по Молдове бегают много малышей, которые появились благодаря выдающемуся репродуктологу.

Михаил Стрэтилэ — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, доцент. С 1985 по 2013 год он был заместителем директора по организационно-методической деятельности Института научных исследований в области здравоохранения матери и ребенка. С 2013-го возглавлял Наццентр репродуктивного здоровья и медицинской генетики Института матери и ребенка. Михаил Стрэтилэ проработал в медицинской системе более 45 лет.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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