Вотум недоверия правительству Иона Кику провалился

Чего и следовало ожидать… Вотум недоверия правительству Кику отвергнут большинством депутатов парламента. «За» проголосовали депутаты ПДС, ППДП, Pro Moldova и партии «Шор» - всего 46 голосов.

- Вотум недоверия не прошел. Уважаемые коллеги, благодарим за участие и терпение. Желаем успехов правительству в дальнейшем, - такими словами спикер парламента Зинаида Гречаный закрыла заседание парламента.

Таким образом, большинством голосов правительство Иона Кику сохранило все свои полномочия.

Вотум недоверия был инициирован парламентской фракцией партии «Платформа Достоинство и правда» и поддержан фракцией ПДС, фракцией «Шор» и парламентской группой «Pro Moldova».

Следует отметить недостойное поведение представителей так называемой оппозиции, которые криками и свистом прерывали доклад премьер-министра, не желая слушать его отчет о проделанной правительством работе.

Как и отмечали аналитики, этот вотум был не столько реальной попыткой сместить правительство в условиях жесточайшего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сколько стремлением политических партий набрать очки накануне президентских выборов.

Подготовил Михаил Генчу