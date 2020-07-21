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Политика
Драка из-за песни на русском языке на курорте в Румынии - трое молодых людей угодили в больницу
21.07.2020

Что это было - "Владимирский централ" или "Я люблю тебя до слез" - не сообщается.

Драка с участием туристов из Молдовы на румынском курорте Мамайя - причиной послужила мелодия на русском языке, которую пожелали заказать наши соотечественники. Их выбор возмутил группу других отдыхающих, вдобавок, отказался ставить музыку и сам диджей, так что возник конфликт, который, по сообщениям, спровоцировали сами же отдыхающие из нашей страны, которые устроили драку с охраной.

Так ли это было или нет, сказать трудно - на видеозаписи, сделанной свидетелем произошедшего, видна лишь сама драка. Не исключено, что и с той стороны прозвучали замечания такой формы и характера, что не оставалось ничего иного, как "бить морды".


 
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