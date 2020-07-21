Олигархи вместе с Санду и Нэстасе получили заслуженный урок

Попытка выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику продемонстрировала, насколько подходит оппозиции название «Альянс Хаос».

Так президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал провал вотума недоверия правительству Иона Кику. Четыре партии, входящие в состав этого альянса, – ПДС, ППДП, группа «Про-Плахотнюк» и партия «Шор» – пытались замаскировать свой провал и унижение надуманными оправданиями, низкими провокациями и популистскими заявлениями.

Сегодня все общество имело возможность увидеть, что стоит за этими политическими персонажами, а также то, что они способны только устраивать скандал, хаос и нестабильность. По мнению главы государства, вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это была бессмысленная акция, политическая импровизация, которая опиралась исключительно на планы олигархов вырвать еще нескольких депутатов из рядов парламентского большинства.

– Однако сегодня олигархи получили заслуженный урок, который заключается в том, что невозможно купить все и всех. Надеюсь, что Майя Санду и Андрей Нэстасе сделали из этого унизительного опыта вывод, что им не стоило ставить подписи вместе с мафиозными группировками “Про-Молдова” и “Шор”, с теми, кто украл миллиард, что не стоило пачкаться, угодив в их капкан, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что сейчас важно, чтобы все, как оппозиция, так и власть, сделали выводы из того, что произошло, и посмотрели, что хорошего они могут сделать для граждан.

Игорь Додон отметил, что в парламенте на данный момент только четыре настоящие политические партии: ДПМ, ДПМ, ПДС и ППДА. Для улучшения ситуации в стране необходимо, чтобы ПСРМ и ДПМ, как правящие партии, провели конструктивный диалог с подлинно оппозиционными партиями, ПДС и ППДА, обсудили замечания, которые есть у последних в отношении власти, и вмешались, где это возможно, для внесения необходимых изменений.

- Как президент страны я готов поддержать их диалог и любое решение, предложенное этими партиями, но я твердо исключаю любые дискуссии с мафиозными партиями в парламенте, руководимыми и финансируемыми Шором и Плахотнюком.

Мой призыв ко всем здоровым силам в парламенте заключается в том, чтобы они как можно скорее, путем диалога, нашли лучшие решения для того, чтобы Молдова преодолела этот сложный период, вызванный пандемией. Ни одна партия не является идеальной, но каждое из этих четырех формирований может предложить реальные, конструктивные идеи, чтобы облегчить жизнь людей, – заключил Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу