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Таубер настолько достала Жиздана своими истериками в парламенте, что тот попросил пересадить его подальше от нее
21.07.2020

Сварливая женщина выведет кого угодно из равновесия. Марина Таубер "выкладывается" сегодня на "все свои деньги" - сперва она устроила истерику в кулуарах парламента, взывая к американскому послу Хогану, а затем продолжила свое шоу во время обсуждения вотума недоверия правительству Кику.

Расположившись рядом с фракцией ДПМ, Таубер настолько достала своими воплями бывшего министра МВД Александра Жиздана, что тот в голос попросил спикера парламента пересадить его:

- Прошу вас, в следующий раз не сажайте меня рядом с Таубер, это уже невыносимо, - заявил Жиздан, вызвав бурный смех окружающих.


 
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