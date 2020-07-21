Мунсоветники - Чебану: Наивно думать, что кто-то бесплатно выполнит работу, стоимостью 500 тысяч евро

Разработка генерального градостроительного плана Кишинева задерживается из-за блокировки муниципального совета. Мэр столицы Ион Чебан обвиняет местных избранников в том, что они необоснованно препятствуют двум компаниям из Румынии и России, выразившим готовность создать документ бесплатно.

Генеральный секретарь мунсовета Адриан Талмач отказался прокомментировать заявления мэра. На телефонные звонки не ответил ни председатель фракции Платформа DA Андрей Нэстасе, ни вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару.

Вероника Херца, сказала, что либералы не поддержат проект: "Наивно думать, что кто-то придет и бесплатно выполнит работу, стоимостью 500 тысяч евро. Глупо верить в такое. Реальность может оказаться намного суровее. На самом деле, те, кто будут разрабатывать генеральный градостроительный план, возьмут эти деньги в иной форме".

Вице-председатель фракции ПДС Александр Трубка также сомневается в проекте: "Мы можем оказаться в ситуации, когда окажутся потерянными год-полтора, если будем надеяться, что эта компания сделает нам качественный проект. В конечном итоге окажется, что он некачественный и мы ни в коем виде не можем его принять в муниципальном совете".

Румынскую компанию, которая предложила разработать генплан столицы, возглавляет Вирджил Профяну. Он известен тем, что бесплатно создал градостроительные планы для некоторых зон Бухареста, однако его обвиняли в том, что он защищает интересы крупных агентов.

Генеральный градостроительный план столицы был разработан в 2007 году. Однако власти утверждают, что он устарел и не соответствует сегодняшним потребностям.