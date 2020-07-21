Лилиан Карп: Мы надеялись, что Павел Филип решит с командой проголосовать за отставку правительства

Депутат фракции ПДС Лилиан Карп утверждает, что парламентская оппозиция провела переговоры с лидером Демократической партии Павлом Филипом в надежде, что возглавляемая им фракция проголосует в пользу отставки кабинета министров под руководством Иона Кику, отмечает IPN.

„Была предпринята попытка поговорить с Павлом Филипом, чтобы убедить его хотя бы в последний момент, что это правительство не правительство, а предвыборный штаб президента Игоря Додона, и если мы хотим, чтобы Республика Молдова имела европейский путь, это правительство должно уйти. Я надеялся до последнего момента, что Павел Филип примет правильное решение с командой проголосовать за отставку этого правительства и проголосовать за проевропейское правительство”, - заявил депутат в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Бывший депутат-демократ, в настоящее время член парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь утверждает, что, как и Штефан Гацкан, депутаты-социалисты являются заложниками формирования ПСРМ, их „принуждают в разных формах не делать смелый шаг, чтобы снять правительство”.

Депутат парламентской фракции Платформа DA Игорь Мунтяну заявил, что по понедельникам депутаты находятся на местах и встречаются с избирателями, а оппозиция ждала, что вотум недоверия правительству будет обсуждаться в четверг.

„У премьер-министра Кику было дерзкое выступление с личными нападками в адрес бывших правительств. Соответственно, вместо того, чтобы отвечать на основные вопросы о состоянии экономики, о состоянии общественного здоровья, о том, что делать, чтобы покрыть дефицит бюджета, он попытался парировать доводы, давать моральные уроки депутатам оппозиции, что было совершенно неподходящим для сегодняшнего заседания”, - сказал Игорь Мунтяну.

То, как правительство представилось в Парламенте Республики Молдова в понедельник, представляет собой деградацию властей, государственных учреждений и законодательного органа. Соответственно, доверие граждан к учреждениям находится на очень низком уровне, заявил эксперт в области политического анализа, стратегического планирования, хорошего управления и разрешения конфликтов Владислав Кульминский.

Бывший глава Агентства публичной собственности Игорь Григорьев заявил, что жестокость, которая была проявлена в понедельник в Парламенте Республики Молдова, была перенята Ионом Кику у бывших властей с 2010 года.

„Парламентаризм в Республике Молдова потерпел неудачу, это самое трагическое. Мы достигли 30 лет суверенитета, 32 лет движения за национальное возрождение, но мы потерпели неудачу с точки зрения парламентской культуры. То, что произошло сегодня, жестокость, которая сохраняется с того момента, как Кику стал премьер-министром - это практика, которая была перенята с 2010 года, с тех пор, как были установлены альянсы 1, 2, 3”.

В понедельник, 20 июля 2020 года, Парламент Республики Молдова обсудил вотум недоверия правительству во главе с Ионом Кику. За отставку проголосовали 46 депутатов, а необходимо было не менее 51 голоса. Вотум недоверия правительству был зарегистрирован фракцией Платформы DA и был поддержан фракцией ПДС.