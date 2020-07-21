Молдавская черешня оказалась "с мясом"

Инспекторы Россельхознадзора не впустили в РФ партию молдавской вишни и черешни из-за обнаруженных в них карантинных вредителей.

Так, в Брянской области на пункте пропуска "Новые Юрковичи" в партии черешни весом более 19 тонн при проверке выявлена восточная плодожорка. В партии вишни общим весом 17,5 тонны найдена средиземноморская плодовая муха.

В обоих случаях продукция была молдавской и следовала в адрес получателя из города Краснодар. Для недопущения проникновения и распространения по территории РФ выявленных карантинных вредных организмов грузы возвращены отправителям.