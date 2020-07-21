Михаил Пойсик: Молдова бедная, потому что раболепствует перед Западом

Молдовы есть все условия для получения российского кредита. Равно как и шанс на возрождения своего потенциала у нашего государства тоже имеется. Так считает доктор экономики Михаил Пойсик

– Это две принципиально важные проблемы. С одной стороны, Россия находится под нарастающим прессингом западных санкций и, прежде всего, со стороны США, ограничивающих её торгово-экономический потенциал. А для построения самодостаточного рынка необходимо включение в него государств с общей численностью населения, как минимум, 400-500 миллинов человек. Именно поэтому США, борясь за сохранение своей мировой гегемонии, всячески стремятся оторвать от России в первую очередь постсоветские государства, включая и Молдову. Тогда как Россия готова сохранить и расширить свою международную кооперацию, - заявил Пойсик.

По его словам, основными статьями экспорта из РМ на Запад всё чаще становится примитивное сырьё – фуражная пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс, орехи, а также продукция из давальческого сырья по документам зарубежных заказчиков: комплекты проводки для автомобилей, швейные и трикотажные изделия, обувь и кожгалантерея, и целый ряд других изделий.

Молдова же, в свою очередь, импортирует наукоёмкие товары и с высокой добавленной стоимостью, многие из которых в прежние годы производились в нашей стране.

– И альтернативы подобной перспективе торгово-экономического «сотрудничества» с Западом в нынешних реалиях нет. Ибо страна, продолжая терять свою конкурентоспособность, в большей мере отстаёт в производственно-техническом потенциале. В тоже время на Востоке по-прежнему востребована совсем другая номенклатура нашей продукции. И в таких реалиях не воспользоваться этим верх дилетантства, - отметил Пойсик.

Он заметил, что за все годы так называемого проевропейского правления Молдова постоянно демонстрировала раболепное, откровенно деструктивное пригибание перед Западом, при этом дистанцируясь от России.

– А Майя Санду, будучи премьер-министром, несмотря на официальное приглашение российской стороны, так и не удосужилась отправиться в Москву для восстановления и налаживания прагматичного и выгодного Молдове торгово-экономического сотрудничества. И сегодня, даже несмотря на COVID-19, есть все условия не только для получения кредитных ресурсов в 200 миллионов евро, но и для возрождения социально-экономического потенциала нашего в значительной мере разрушенного государства. Вот только одна незадача, это «зрелость» её политического класса и прежде всего оппозиции, которая закусив удила, действует по принципу: «Чем хуже, тем лучше», - сказал Пойсик.

Подготовил Михаил Генчу