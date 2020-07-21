Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 21 июля 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 21 июля 2020 года.
В последние дни очень популярна теория о том, что все равно ковидом переболеют почти все жители Молдовы. Но удивительно, как воспринимают ее наши граждане. А никак! Называется вариант: в омут с головой. Маски все реже, очереди в магазинах, банках и аптеках - уже ни о какой социальной дистанции зачастую нет.
- Все не умрут! - уверенно говорят они, перестав мыть руки не только в общественных местах, но и дома. Конечно, умрут не все. Большинство выздоровеет. Но чем больше заболеет, тем больше погибнет. Чем больше заболеет, тем меньше возможности будет им помочь. Будет катастрофа, мор, беда и горе. Зачем нам это?! Почему не соблюдать элементарные правила?
Ну, а на 6.00 утра 21 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
21 115 (+135) - заражены с начала эпидемии.
Активные случаи - 5862
2 887 (+5) - заболевшие медики
679 - проведено тестов, из которых 557 - это первичные
Лидеры по городам: Кишинев - 72, Приднестровье - 17, Кагул, Дондюшаны, Единцы - по 4.
366 - в тяжелом состоянии
31 - в критическом состоянии (на ИВЛ)
1029 - в состоянии средней тяжести.
29 755 - дома, под наблюдением врача.
695 - умерли.
14 467 (+91) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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