Румыны в восторге от молдавского вина

Было организовано 10 успешных дегустаций.

Национальное бюро винограда и вина (НБВВ) организовало кампанию по продвижению вин из Молдовы, которая в условиях эпидемии коронавируса прошла в онлайн-режиме.

В качестве ведущей проекта была приглашена Генеральный секретарь Ассоциации авторизованных дегустаторов соседней страны Диана Павелеску – соответственно, и проект назвали «Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu» («Рассказы о молдавском вине с Дианой Павелеску»).

Во всех дегустациях приняли участие более 100 известных политиков и звезд из Румынии, которые были приятно удивлены вкусом, качеством и свойствами молдавских вин.

В ходе проекта Диана Павелеску рассказала о 20 молдавских винодельнях, об их продукции и о блюдах, которые лучше употреблять с этими напитками.

Отмечается, что интернет мероприятия посетили более 42 тыс. зрителей, которые впоследствии активно выражали свое одобрение лайками и комментариями.

Автор: Михаил Генчу