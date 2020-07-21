Румыны в восторге от молдавского вина

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Общество
Было организовано 10 успешных дегустаций.
Национальное бюро винограда и вина (НБВВ) организовало кампанию по продвижению вин из Молдовы, которая в условиях эпидемии коронавируса прошла в онлайн-режиме.
В качестве ведущей проекта была приглашена Генеральный секретарь Ассоциации авторизованных дегустаторов соседней страны Диана Павелеску – соответственно, и проект назвали «Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu» («Рассказы о молдавском вине с Дианой Павелеску»).
Во всех дегустациях приняли участие более 100 известных политиков и звезд из Румынии, которые были приятно удивлены вкусом, качеством и свойствами молдавских вин.
В ходе проекта Диана Павелеску рассказала о 20 молдавских винодельнях, об их продукции и о блюдах, которые лучше употреблять с этими напитками.
Отмечается, что интернет мероприятия посетили более 42 тыс. зрителей, которые впоследствии активно выражали свое одобрение лайками и комментариями.
Автор: Михаил Генчу
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