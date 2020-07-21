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Политика
Высокая мода от Думитру Алайбы - зеленые штанцы и кеды
21.07.2020

Депутат парламента Думитру Алайба плевать хотел на официальный дресс-код.

Поэтому в парламент накануне он пришел в майке, неклассических штанах и постоянно дефилировал по залу заседаний, аки по подиуму, с бутылкой прохладительного напитка в руке, уткнувшись в телефон.

Это едва ли не первый случай, когда депутат парламента откровенно плюет на все нормы приличия в подобном случае. Ну, а что ему сделают? Не пустят в парламент? Не имеют право – он пришел на работу и обладает законным иммунитетов. Поэтому может полностью игнорировать общественное мнение по знаменитому принципу Юпитера и быка. Правда, через пару лет он снова может переквалифицироваться из одних в другие, и вы понимаете, о чем речь.

Кроме того, редко когда на столь любимом Алайбой Западе встретишь подобное поведение в официальном учреждении со стороны уполномоченного лица. Но это – «планета Молдова», здесь количество особых индивидов во власти на 1 квадратный метр поистине зашкаливает.

И как тут не вспомнить цитату из знаменитой «Ликвидации» - «Эта Циля откуда взялась на мою голову, гембель, ведет себя, как румынская проститутка».

Автор: Николай Костыркин


 
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