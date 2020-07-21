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Экономика
"Шоровцы" и "группа Канду" не вошли в состав комиссии по расследованию захвата акций банков и страховщиков
21.07.2020

"Шоровцы" и "группа Канду" не вошли в состав комиссии по расследованию захвата акций банков и страховщиков - что они там могут узнать нового?
В парламенте создана следственная комиссия для расследования всех обстоятельств захвата акций коммерческих банков, страховых компаний в период 2010-2012 гг. 

В состав комиссии войдут 9 членов – представителей всей фракций, включая Андриана Лебединского (председатель), Богдан Цырдя и Николай Паскару – фракция ПСРМ, независимый депутат Александр Олейник (зам.председателя комиссии), Людмила Гузун (секретарь комиссии) - фракция ДПМ, Думитру Алайба – фракция ПДС, Василе-Андрей Нэстасе – фракция «Платформа ДА».

В комиссию  своих представителей не делегировали фракция партии «Шор» и группа Канду.

Следственная комиссия заслушает всех представителей государственных ведомств, замешанных лиц, а затем представит парламенту отчет о результатах и выводах.

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