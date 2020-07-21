Российская вакцина от коронавируса первой в мире пойдет в массовое производство: Когда она попадет в Молдову?

К концу года объем производства препарата нарастят до 200 миллионов доз.

Мировая гонка по разработке вакцины подошла к своему пику. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью для информационного портала стопкоронавирус.рф, Россия совместно с иностранными партнерами готовится к массовому выпуску вакцины.

По словам эксперта, отечественная вакцина против COVID-19 вполне вероятно будет одобрена к производству Минздравом РФ уже в августе этого года, в то время как другие страны мира, скорее всего, вынесут свой положительный вердикт в сентябре. Таким образом у антикоронавирусной вакцины, разрабатываемой в Институте имени Гамалеи, есть все шансы стать первой в мире вакциной, поступившей в массовой производство.

Как рассказал в интервью Кирилл Дмитриев, вакцина от COVID-19 на основе аденовируса успешно финишировала на первой стадии клинических испытаний, в которых принимали участие 38 здоровых добровольцев. Кроме того, 20 июля из Военного госпиталя имени Бурденко выписалась заключительная группа добровольцев, прошедших клинические испытания. Это 20 человек, у которых успешно сформировались антитела к коронавирусу.

Теперь Россия готова к следующей стадии клинических тестов и к этой фазе испытаний подключатся Объединенные Арабские Эмираты, Турция и страны Африки, где российскую вакцину получат 100 человек. Однако, как сообщил Кирилл Дмитриев в интервью агентству Reuters, уже сейчас лаборатории Института Гамалеи и фармацевтическая фирма Alium проходят техническое переоснащение, которое позволит в течение ближайших двух месяцев приступить к самому широкому выпуску вакцины.

Речь идет о том, чтобы в кратчайшие сроки возможность вакцинации получили около 40 – 50 миллионов человек в России, а, совместно с международными партнерами, объемы производства можно нарастить до 200 миллионов доз к концу года. При этом 30 миллионов доз будут выпускаться в России. Дмитриев рассказал, что страны Латинской Америки, Ближнего Востока и других стран выразили заинтересованность в импорте российской вакцины.

Свою заинтересованность в вакцине проявили и молдавские власти. Учитывая хорошие отношения между президентами Додоном и Путиным, не исключено, что к нам она поступит в не последнюю очередь.

Также в интервью агентству Reuters Кирилл Дмитриев отметил, что Россия достигла партнерского соглашения с британским фармацевтическим производителем AstraZeneca насчет потенциальной вакцины от COVID-19 под названием AZD1222, которая, как и вакцина российского института им. Гамалеи, относится к векторным вакцинам на основе аденовируса. В числе разработчиков этой вакцины – ученые из Оксфорда. Соглашение касается возможного производства оксфордской вакцины в России.

ЧТО ЭТО ЗА ВАКЦИНА

Так называемая вирусная векторная вакцина основана на человеческом аденовирусе — вирусе простуды, — и совмещена со спайковым белком SARS-CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Это похоже не только на оксфордскую вакцину, но и на вакцину, разрабатываемую китайской компанией CanSino Biologics, которая уже находится на стадии испытаний 2-й фазы, дальнейшие тесты этого препарата-кандидата запланированы в Канаде. То есть, вакцина производится не на основе коронавируса, от коронавируса взят один элемент, но при этом вырабатывает антитела к SARS-CoV-2.

ОКСАНА НАРАЛЕНКОВА