В Молдове резко снизили штрафы за нарушение мер общественного здравоохранения: с 22500 до 2500 леев

В понедельник парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Вчера парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. В частности, размер штрафа может снизиться с 450-500 условных единиц (одна условная единица составляет 50 леев)до 50-150 для физических лиц, а для юридических лиц – с 1000-1500 до 300-700 условных единиц.

В то же время предлагается в случае преднамеренного представления ложных или неполных данных или отказа в представлении данных, необходимых для заполнения эпидемиологической карты изменить размер штрафа от 50 до 150 условных единиц.

В настоящее время он составляет от 450 до 500 условных единиц, пишет agora.

Автором инициативы является депутат ПДС Сергей Литвиненко. Ко второму чтению будет рассмотрен еще один законопроект, касающийся той же темы и представленный депутатом Дину Плынгэу. Уточним, что первая сессия парламента завершилась вчера.

Напоминаем, что Конституционный суд объявил неконституционным ст. 76 Кодекса о правонарушениях, на основании которого власти назначали штрафы за несоблюдение мер по профилактике, профилактике и / или борьбе с эпидемическими заболеваниями. Конституционный суд постановил, что сумма применяемых штрафов должна быть установлена констатирующим агентом и судом в зависимости от случая и его серьезности, а нарушители будут платить из своего кармана суммы от 50 до 25 000 леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ