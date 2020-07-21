Запомните это лицо: СМИ пишут, что он призывает к насилию над полицейскими

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Константин Ковриг – один из ветеранов, задержанных после акций протеста в пятницу. Протесты проходили, напомним, перед зданием парламента в Кишиневе. Ковриг, один из заводил, оказывается, еще и фигурант дела о краже миллиарда.
Теперь этот субъект снова призывает, на этот раз пока что только в соцсетях, к насильственным действиям, требуя «приложить полицейских к асфальту».
– Пришло время приложить их к асфальту, как они поступили с нами. Пора и нам положить их на асфальт. Выходите на площадь! – призвал Константин Ковриг.
Ранее ветеранские организации осудили протесты при участии комбатантов.
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