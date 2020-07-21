21 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Запомните это лицо: СМИ пишут, что он призывает к насилию над полицейскими
21.07.2020

Константин Ковриг – один из ветеранов, задержанных после акций протеста в пятницу. Протесты проходили, напомним, перед зданием парламента в Кишиневе. Ковриг, один из заводил, оказывается, еще и фигурант дела о краже миллиарда.

Теперь этот субъект снова призывает, на этот раз пока что только в соцсетях, к насильственным действиям, требуя «приложить полицейских к асфальту».

– Пришло время приложить их к асфальту, как они поступили с нами. Пора и нам положить их на асфальт. Выходите на площадь! – призвал Константин Ковриг.

Ранее ветеранские организации осудили протесты при участии комбатантов.


 
Количество просмотров:
190
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.