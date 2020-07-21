Канду – Филипу: Я мог бы взорвать вашу политическую жизнь, и не только

Когда-то коллеги по Демократической партии, Павел Филип и Андриан Канду сегодня находятся в оппозиционных лагерях в парламенте.

В ходе вчерашнего выступления в Законодательном собрании лидер ДПМ назвал своих бывших коллег, перешедших в Pro Moldova, «коррумпированными», «бандитами» и «ворами, укравшими миллиард». Лидер Pro Moldova Андриан Канду отреагировал на заявления демократов, сказав: «Господин Филип, я мог бы рассказать многое, что вам, вероятно, не понравилось бы.

Эта информация имела бы последствия на протяжении всей жизни, как с точки зрения репутации, так и с точки зрения имиджа, который вам так важен. Есть много всего, касательно приватизации, контрактов с АПС и многое другое. В том числе это могут быть подробности переговоров в Вашингтоне и Майами», - сказал лидер Pro Moldova, цитирует cotidianul.md

«Но в детстве я выучил одну вещь: не бей того, кто упал. Я никогда не буду этого делать и воздержусь от озвучивания многих деталей. Я мог бы просто взорвать всю вашу политическую жизнь, и не только. Поэтому будьте осторожны. Мы говорим о правительстве, но вы нападаете на своих бывших коллег, что очень низко», - добавил Канду.