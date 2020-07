Семья В Кишиневе случился «дошкольный бум» – не хватает мест для первоклашек Власти столицы предлагают варианты решения вопроса. Об этом стало известно из публикации Генерального примара Кишинева Иона Чебана. - C 21 мая по 20 июля c помощью онлайн-платформы escoala.chisinau.md была подана 9881 заявка на зачисление детей в первый класс. Это на 1000 заявок больше, чем ожидалось. В столичных школах запланировано 8913 мест для первоклассников. При этом продолжается второй этап подачи заявок на зачисление детей в первый класс. Он продлится до 28 августа. В этих условиях Главному управлению образования, молодежи и спорта предстоит принять меры для того, чтобы все дети получили доступ к образовательному процессу. При необходимости будут открыты новые классы. Напомню также, что на платформе egradinita.md продолжается прием заявок на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. C начала текущего года посредством этой онлайн-платформы было подано 4306 заявлений. Также 10 августа стартует второй этап подачи документов для записи учащихся в X класс посредством платформ escoala.chisinau.md и educatieonline.md, - написал Ион Чебан на своей странице в соцсетях. Автор: Михаил Генчу

