В Молдове тестируют препарат для лечения коронавируса

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Здоровье
Две фармацевтические компании протестируют новый антиковид-препарат.
Противовирусное лекарство протестируют на больных COVID-19, которые лечатся в Республиканской клинической больнице в Кишиневе. Разрешение компаниям выдала 21 июля комиссия Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.
Название компании и препарата в агентстве не сообщили.
– Для нас привилегия, что эти компании, производящие лекарства для США, ЕС, Канады, выбрали Молдову, чтобы провести эти испытания, результатами которых смогут также воспользоваться наши граждане, — отметил гендиректор Агентства Еремей Присяжнюк, которого цитирует NewsMaker.
Похожие испытания различных препаратов проводятся и в США, и в Бельгии, Финляндии, Швеции, Великобритании и Румынии.
Подготовил Михаил Генчу
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