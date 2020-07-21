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Здоровье
В Молдове тестируют препарат для лечения коронавируса
21.07.2020

Две фармацевтические компании протестируют новый антиковид-препарат.

Противовирусное лекарство протестируют на больных COVID-19, которые лечатся в Республиканской клинической больнице в Кишиневе. Разрешение компаниям выдала 21 июля комиссия Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

Название компании и препарата в агентстве не сообщили.

– Для нас привилегия, что эти компании, производящие лекарства для США, ЕС, Канады, выбрали Молдову, чтобы провести эти испытания, результатами которых смогут также воспользоваться наши граждане, — отметил гендиректор Агентства Еремей Присяжнюк, которого цитирует NewsMaker.

Похожие испытания различных препаратов проводятся и в США, и в Бельгии, Финляндии, Швеции, Великобритании и Румынии.

Подготовил Михаил Генчу


 
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