21 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Обойдемся без Кипра. Молдова оказалась за бортом теплой страны
21.07.2020

Остров откроется для остальных туристов 23 июля.

Власти Республики Кипр приняли решение разрешить въезд туристам около 50 государств, но с разными условиями, которые вступят в силу с 23 июля, сообщает ТАСС.

Страны, с которыми у Кипра существует воздушное и наземное сообщение поделены на три категории.

В первой группе перечислены государства, гражданам которых не требуется документов по прибытию, кроме выборочной сдачи теста на коронавирус в аэропорту - это будут туристы из Австрии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республике Корея, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Японии.

Во второй группе перечислены страны, граждане которых будут обязаны предоставить результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия на остров - это Австралия, Алжир, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Грузия, Испания, Италия, Китай, Марокко, Монако, Нидерланды, Руанда, Сан-Марино, Таиланд, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия и Чехия.

В третьей группе перечислены страны, граждане которых должны будут предоставить свежий тест с отрицательным результатом на коронавирус с обязательством самоизолироваться сроком на 14 дней - это Великобритания, Люксембург, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория и Швеция.

Граждане остальных стран, среди которых числится Молдова, на остров пока не допускаются.

Напомним, что сегодня утром Израиль объявил о закрытии государственных границ на въезд для иностранцев – эпидемиологическая ситуация на «обетованной земле» остается тревожной.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
32
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.