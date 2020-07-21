Обойдемся без Кипра. Молдова оказалась за бортом теплой страны

Остров откроется для остальных туристов 23 июля.

Власти Республики Кипр приняли решение разрешить въезд туристам около 50 государств, но с разными условиями, которые вступят в силу с 23 июля, сообщает ТАСС.

Страны, с которыми у Кипра существует воздушное и наземное сообщение поделены на три категории.

В первой группе перечислены государства, гражданам которых не требуется документов по прибытию, кроме выборочной сдачи теста на коронавирус в аэропорту - это будут туристы из Австрии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республике Корея, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Японии.

Во второй группе перечислены страны, граждане которых будут обязаны предоставить результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия на остров - это Австралия, Алжир, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Грузия, Испания, Италия, Китай, Марокко, Монако, Нидерланды, Руанда, Сан-Марино, Таиланд, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия и Чехия.

В третьей группе перечислены страны, граждане которых должны будут предоставить свежий тест с отрицательным результатом на коронавирус с обязательством самоизолироваться сроком на 14 дней - это Великобритания, Люксембург, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория и Швеция.

Граждане остальных стран, среди которых числится Молдова, на остров пока не допускаются.

Напомним, что сегодня утром Израиль объявил о закрытии государственных границ на въезд для иностранцев – эпидемиологическая ситуация на «обетованной земле» остается тревожной.

Автор: Михаил Генчу