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Коронавирус разбушевался в парламенте Молдовы – на этот раз в партии Майи Санду
21.07.2020

Пресс-служба поделилась деталями. Сообщается, что один из работников секретариата фракции ПДС заболел вирусом нового типа COVID-19, что подтвердили проведенные тесты.

Об этом стало известно ранее утром, когда надлежащее уведомление поступило в секретариат парламента Молдовы.

- Здоровье нашего коллеги удовлетворительно, и в качестве меры предосторожности депутаты PAS сдают тест на Covid-19, — сказала пресс-секретарь PAS Аурика Жардан для tv8.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что коронавирус также был выявлен у двух депутатов партии «Шор», из-за чего они были вынуждены самоизолироваться дома для прохождения курса лечения.

На данный момент ситуация может представлять минимальную угрозу для народных избранников, так как завершилась весенне-летняя рабочая сессия парламента Молдовы, и все депутаты ушли на заслуженные каникулы.

Автор: Михаил Генчу


 
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