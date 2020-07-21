Румыны и Плахотнюк благословили: Майя Санду объявила себя кандидатом в президенты Молдовы

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На встрече с руководством Румынии Санду получила добро на свои действия. Майя Санду выдвинула свою кандидатуру на пост президента Молдовы после того, как побывала в Бухаресте.
Как пишет румынское издание podul.ro, Майя Санду приехала в Бухарест инкогнито 16 июля, где тайно встретилась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром этой страны Людовиком Орбаном. Вернувшись из столицы соседнего государства, Майя Санду сразу же, 18 июля, объявила о своем желании стать президентом Молдовы.
Проще говоря, молдавский политик получила от румынского руководства добро на выдвижение своей кандидатуры на пост главы РМ. То есть, Майя Санду - кандидат от Румынии.
Напомним, что ранее ее поддержал Андриан Канду, многие озвучивают это как "считай, что сам Плахотнюк".
ПАВЕЛ МУНТЯН
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