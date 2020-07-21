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Румыны и Плахотнюк благословили: Майя Санду объявила себя кандидатом в президенты Молдовы
21.07.2020

На встрече с руководством Румынии Санду получила добро на свои действия. Майя Санду выдвинула свою кандидатуру на пост президента Молдовы после того, как побывала в Бухаресте.

Как пишет румынское издание podul.ro, Майя Санду приехала в Бухарест инкогнито 16 июля, где тайно встретилась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром этой страны Людовиком Орбаном. Вернувшись из столицы соседнего государства, Майя Санду сразу же, 18 июля, объявила о своем желании стать президентом Молдовы.

Проще говоря, молдавский политик получила от румынского руководства добро на выдвижение своей кандидатуры на пост главы РМ. То есть, Майя Санду - кандидат от Румынии.

Напомним, что ранее ее поддержал Андриан Канду, многие озвучивают это как "считай, что сам Плахотнюк".

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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