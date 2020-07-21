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Дорин Киртоакэ должен поблагодарить Иона Чебана
21.07.2020

Дорин Киртоакэ должен в ноги поклониться Иону Чебану.

Почему? Нетрудно сказать. Дело в том, что за 10 лет правления силенок у Киртоакэ не хватило на проведение новой автобусной линии до своей исторической родины, Колоницы, а у Чебана – хватило.

С 1 августа будет запущен новый автобусный маршрут Кишинев – Колоница. Он пройдет через сектор Чеканы. График движения установит примэрия Колоницы.

Кстати, 80% жителей Колоницы работают в столице, и транспортная проблема для них обострилась, когда на действующей линии микроавтобусов № 17 осталось работать только две машины.

Но после приобретения ста новых автобусов, они будут направлены в основном в пригороды.

Подготовил Михаил Генчу


 
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