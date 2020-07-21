«Будьте осторожны» - Канду как бы намекнул Филипу на его будущее

Лидер фракции «Pro Moldova» не гнушается использовать методы устрашения.

Вчерашний провал с инициированной отставкой правительства Иона Кику вывел из равновесия не только депутата от партии «Шор» Марину Таубер, которая устроила форменную истерику на заседании парламента.

На это весьма остро отреагировал и лидер парламентской фракции «Pro Moldova» Андриан Канду, который уже предвкушал победу и потирал довольно руки в ожидании принудительной отставки нынешнего кабмина.

Но оказалось, что радость была преждевременной - вотум недоверия правительству Кику провалился с треском.

Долгое время Андриан Канду почти не реагировал на обвинения бывшего коллеги по Демпартии Павла Филипа, который открыто назвал депутатов, сбежавших в «Pro Moldova» - «коррумпированными», «бандитами» и «ворами миллиарда».

И вдруг, после вчерашнего оглушительного политического фиаско, Андриан Канду решил, что пора «проснуться» - он выступил с обращением в адрес нынешнего лидера ДПМ.

- Г-н Филип, я мог бы лично сказать многое, что вам, вероятно, не понравится, и у вас будут последствия на протяжении всей жизни, как с точки зрения репутации, так и с точки зрения имиджа, который вам так важен.Очень многое о приватизации, контрактах с ASP и многое другое. А может быть, даже, в том числе, подробности об обсуждении в Вашингтоне и Майами (прим. — относится к встречам Филипа с Плахотнюком).

Но в детстве я узнал одну вещь: не бей того, кто упал. И я никогда не буду этого делать, и я не буду выдвигать эти детали, и каждый раз буду воздерживаться от многих проблем. Я мог бы просто взорвать всю вашу политическую жизнь. Поэтому будьте осторожны. Сегодня я увидел, что вы говорили о правительстве, но вы хотели напасть на своих бывших коллег, что очень жалко, - обратился Канду к Филипу.

Напомним, что ранее часть депутатов Демпартии сбежала из своего политформирования и примкнула к рядам парламентской фракции «Pro Moldova» и партии «Шор».

Судя по репликам, лидер оппозиционной фракции не постеснялся «бросить перчатку» Павлу Филипу, намекая на некий компромат из прошлого.

Может ли такое поведение подтвердить предположение, что бывшая депутат ДПМ Ефросинья Грецу отдала свою политическую честь за сына, став жертвой грязного шантажа? Народная избранница покинула ряды Демпартии и также присоединилась к парламентской фракции «Pro Moldova».

Автор: Михаил Генчу