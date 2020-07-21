Маски сняты: Депутат ППДП вступился за компанию «Avia-Invest» Илана Шора

Агентство публичной собственности потребовало расторжения контракта с концессионером Международного аэропорта Кишинев в связи со срывом плана инвестиций.

Однако для тех, кто ищет лишь повод для нападок на правительство Кику, это не аргумент, поскольку их соратникам по «Альянсу Хаоса» грозит потеря миллионов, которые они выкачивают из столичного аэропорта. И здесь уже не до электоральных обещаний и выводов парламентской комиссии о нарушениях в ходе сдачи в концессию государственных активов.

Стоит заметить, что компания «Avia-Invest» Илана Шора не выполнила своих инвестиционных обязательств еще до того, когда этим вопросом занялось правительство Кику. Однако, как утверждает депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» Игорь Мунтяну, именно правительство Кику «перекрыло кислород» фирме Шора, что, по его мнению, привело к тому, что концессионер не смог выполнить обязательства.

Особенно Мунтяну волнует судьба 9-еврового сбора с каждого пассажира. Дело в том, что данный сбор был введен в 2009 году, после чего Кишиневский международный аэропорт (КМА) получил два кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на модернизацию инфраструктуры Аэропорта. Несмотря на то, что кредит был возвращен, сбор за модернизацию сохранился и неправомерно был включен в договор о переуступке Аэропорта компании «Avia Invest», которая спрятала своих собственников по офшорам. В 2014 году только за счет взимания данного сбора «Avia Invest» получила прибыль в 140 миллионов леев. При сохранении неизменного пассажиропотока в следующие полвека, до 2062 года этот незаконный сбор принесет компании прибыль в более чем 6,8 миллиардов леев, что на 1,6 миллиардов леев больше суммы которую «Avia Invest» должна вложить в КМА.

Решение парламента изымать половину от 9-еврового сбора с каждого пассажира в государственный бюджет с целью его пополнения во время пандемии, было аннулировано Конституционным судом после обращения депутатов группы «Pro Moldova», фракций ППДП и ПДС. Более того, Мунтяну продолжает запугивать граждан Молдовы тем, что расторжение контракта о концессии может обойтись государству в 900 млн. евро. Ранее об этом заявила бывшая министр в правительстве Санду Олеся Стамате, которая сделала все возможное, чтобы заявление о расторжении договора концессии не достигло судебной инстанции.

Стоит заметить, что всего год назад тот же Мунтяну заявил, что депутат Илан Шор, который контролировал «Avia Invest», не вкладывал деньги в аэропорт, а только снимал с него прибыль.

- Эта концессия для компаний Шора была настоящей „курицей, несущей золотые яйца“. Только сбор €9 с 2,8 млн пассажиров в год приносил более €20 млн. Сбор за обслуживание самолетов в аэропорту достигал около €81 млн в год. Это огромная сумма. Она практически в два раза превышала размер инвестиций, которые концессионер должен был вкладывать в аэропорт, - отметил Мунтяну в эфире телеканала TV8.

Подготовил Михаил Генчу