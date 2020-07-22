Украина вновь поменяла правила въезда на свою территорию

Правительство Украины в очередной раз поменяло условия въезда в страну и прохождения карантина для граждан Украины, резидентов страны и иностранцев.

Актуальную информацию о том, придется ли при въезде в страну проходить 2-х недельную самоизоляцию и нужно ли сдавать тест на коронавирус, по состоянию на 20 июля 2020 года опубликовал портал avianews.com.

Так вот, въехать на Украину может любой гражданин и резидент страны, а также и иностранец, которому ранее не был запрещен въезд на ее территорию по той или иной причине. Запрет на въезд иностранных граждан из-за карантина был снят в июне 2020 года.

Пограничная служба Украины может попросить иностранцев обосновать цель их приезда в страну. В этом случае необходимо будет показать бронь гостиницы, приглашение принимающей стороны и другие документы. Иностранные граждане обязаны при себе медицинскую страховку (медицинский полис), которая покрывает лечение COVID-19 на территории Украины. Отсутствие такой страховки является поводом для отказа во въезде в страну. Медицинская страховка должна быть оформлена в электронном или бумажном виде в украинской страховой компании или иностранной компании, которая обеспечивает предоставление медицинских услуг на территории Украины.

Медстраховка не требуется иностранным гражданам, имеющим разрешение на постоянное проживание на Украине (вид на жительство).

Что касается необходимости прохождения самоизоляции, то тут все зависит от страны, из которой прибывает человек. Минздрав Украины разделил все страны мира на две зоны: «красную» и «зеленую» в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Если гражданин Украины или иностранец приехал из страны из «зеленого» списка, он может свободно перемещаться после пересечения границы Украины. Если гражданин Украины или иностранец прилетел из страны из «красного» списка, ему придется пройти 14-дневную обсервацию или самоизоляцию. Обсервация – нахождение в специально отведенных для этого местах под контролем персонала заведения. Самоизоляция – возможность нахождения дома. Контроль в этом случае выполняется посредством мобильной связи. На телефоне должно быть установлено приложение «Дій вдома», которое регулярно присылает запросы на проверку местоположения и просит сделать фотографию пользователя.

Списки стран «красной» и «зеленой» публикуются на сайте Минздрава Украины – их обновляют раз в несколько дней. Молдова по спискам Минздрава Украины, относится к «красной» зоне.

Если пассажир летит в Украину из страны «зеленого» списка через страну «красного» списка, по прилету в Украину ему нужно показать посадочный талон, чтобы не попасть в двухнедельную изоляцию. Если пассажир следует из страны «красного» списка транзитом через страну «зеленого» списка, самоизоляция нужна.

Чтобы досрочно прекратить изоляцию при возвращении из стран «красного» списка, необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в украинской лаборатории. При получении негативного результата, который подтверждает, что пассажир не болен, одобренные лаборатории передают информацию в Центр общественного здоровья, после чего самоизоляция прекращается. Также можно пройти тестирование в аэропортах Борисполь, Львов и Харьков по прилете. Стоимость такой услуги от 1500 до 2100 грн за одного человека. Результат становится известен примерно через сутки.

Если гражданин Украины или иностранец въезжает в Украину из страны «красного» списка и планирует вновь выехать за границу через 14 дней, ему необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус и досрочно прекратить самоизоляцию после получения отрицательного результата. В противном случае при выезде из Украины его могут оштрафовать за нарушение правил карантина.

Недавно Украина сократила список стран «красной» зоны, по прибытии из которых нужно проходить обсервацию или сдавать тест на коронавирус для досрочного выхода из нее, но оставила в нем Молдову и еще примерно 50 государств, среди которых: Россия, Израиль, Франция, США, Беларусь, ОАЭ, Мексика и другие.

Подготовил Михаил Генчу