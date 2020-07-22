Мунтяну: "Avia Invest" оценила претензии к Молдове в 900 миллионов евро

Председатель парламентской комиссии по контролю за публичными финансами Игорь Мунтяну выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг концессии Кишиневского аэропорта и способами возвращения его в собственность государства.

Как передает "ИНФОТАГ", Мунтяну напомнил на брифинге во вторник, что "компания-концессионер Avia Invest обратилась в Стокгольмский арбитражный суд, после того, как Агентство публичной собственности фактически расторгло контракт о концессии на основании невыполнения обязательств".

При этом, он подчеркнул, что "Генпрокуратура РМ еще не завела уголовного дела в отношении нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса на концессионера".

"Возможно отсутствие прогресса в этом направлении, имеет и объективные причины, но генпрокурор должен понимать, что работа в отношении доказательств нарушений, станет ключевым элементом в судебном деле. Не думаю, что в генпрокуратуре не понимают этого", - сказал депутат.

По его словам, одновременно происходит затягивание рассмотрения "гражданского иска", что "порождает множество вопросов".

"Почему система юстиции Молдовы избегает возможности заслушать стороны, принять показания свидетелей. Все это не просто так", - считает оппозиционер.

Он также отметил, что решение правительства о сокращении аэропортового сбора "противоречит контракту и также может сыграть негативную роль при рассмотрении" в международном арбитраже.

Мунтяну напомнил, что Avia Invest оценила претензии к Молдове в 900 млн. евро и отметил, что "в такой ситуации аэропорт действительно может вернуться государству, но будет стоить очень дорого".

"Обращаюсь к министерству юстиции, что если Молдове в рассмотрении данного дела не удастся защитить свои позиции должным образом? По моему мнению, правительство делает все, чтобы помочь Avia Invest в этом направлении", - сказал он.