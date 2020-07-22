Музыканты и другие представители сферы искусств протестовали у правительства Молдовы. Как передает «ИНФОТАГ», они вновь организовали акцию протеста против запрета правительства на проведение массовых мероприятий в период пандемии коронавируса.

В акции приняли участие около 100 человек – музыканты, певцы, ведущие торжеств и мероприятий. Некоторые пришли с музыкальными инструментами, которые положили на асфальт. Протестующие потребовали пересмотра решения Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения, запрещающего организацию торжеств и массовых мероприятий.

Участники акции были возмущены тем, что рестораны, где могут проводиться семейные торжества остаются закрытыми, в то время, когда Центральный рынок и террасы открыты. Они подвергли критике премьер-министра Иона Кику, который после одного из протеста музыкантов предложил им сменить профессию, чтобы зарабатывать.

По словам комратчанина Ивана Железного, с детства он освоил лишь одну специальность – игру на музыкальном инструменте.

«Из-за пандемии я не могу зарабатывать. У меня семья и я ответственен за ее содержание. Мы призываем правительство понять, что нам не нужны субсидии или материальная помощь. Дайте нам возможность работать, отмените санкции, которыми представителей свободных специальностей, лишили средств к существованию. Это длится уже более четырех месяцев и многие из нас едва выживают. Очень рассчитываем, что 24 июля запреты, введенные Национальной комиссией по общественному здравоохранению, для нас будут отменены», - отметил он.

Согласно решению Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению, в Молдове запрещены массовые мероприятия, включая семейные торжества. Запрет введен на период до 1 августа, но может быть продлен. Решение по этому поводу будет приниматься в пятницу на заседании комиссии.