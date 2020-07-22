Тирасполь демонтировал 15 передвижных постов, незаконно установленных в период пандемии

Тирасполь демонтировал 15 из 37 передвижных постов, незаконно установленных в Зоне безопасности во время чрезвычайной ситуации, вызванной новым коронавирусом COVID-19. Информацию подтвердило Объединенное военное командование, в результате усилий Бюро по реинтеграции, заместителя премьер-министра Кристины Лесник и кишиневской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Так, были демонтированы шесть передвижных постов в Северном районе Бендер, три поста в Меренешть-Тирасполь, посты в Протягайловке, Хырбовэц, Дзержинское, Похребя, Кошница и Дороцкая.

«Ни Бюро по реинтеграции, ни кишиневская делегация в ОКК не хотят обострять ситуацию, напротив, они выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта», - заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Военные наблюдатели должны проинспектировать оставшиеся посты в соответствии с решением ОКК от 2 июля. Инспектирование будет проводиться по настойчивой просьбе кишиневской делегации в ОКК для констатации незаконного и оскорбительного характера контрольных постов, установленных Тирасполем в Зоне безопасности.

Под предлогом эпидемиологических мер Тирасполь установил 37 пограничных КПП без согласия Объединенной контрольной комиссии, что препятствует свободному передвижению людей между двумя берегами Днестра, а также доступу около 50 тысяч жителей Зоны безопасности к службам безопасности. Установка этих дополнительных постов - вызов не только для Соглашения от 21 июля 1992 года, но и для Одесского соглашения, подписанного 20 марта 1998 года, которое осуждает присутствие пограничников в Зоне безопасности и предусматривает их постепенный вывод.

Молдавская сторона уведомила посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования, а также международное сообщество о нарушениях, совершенных приднестровской стороной, настаивая на немедленной и безоговорочной ликвидации этих постов.

Последняя всеобъемлющая информация о ситуации в Зоне безопасности была направлена 15 июля всем посредникам и наблюдателям в формате переговоров "5+2" главным переговорщиком от Молдовы Кристиной Лесник. В то же время Кишинэу неоднократно призывал Миссию ОБСЕ вмешаться в инспектирование и документирование инцидентов в соответствии с документом, подписанным в 2004 году, в котором закреплены принципы сотрудничества между ОКК и Миссией ОБСЕ.

Делегация Республики Молдова в ОКК продолжит процесс наблюдения и мониторинга ситуации с целью уведомления о любом новом инциденте, который может быть зафиксирован на фоне эпидемиологической ситуации, без согласия комиссии.