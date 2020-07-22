Начальник "Апэ-Канала" о сотруднице, которая в Молдове плевала на счета клиентов и сморкалась в них (ВИДЕО)

В сеть попало видео, как сотрудница "Режия Апэ-канал" Оргеева слюнявит счета за воду, сморкается в них и оставляет эту заразу в дверях жильцов.

Коронавирус, как известно, распространяется не просто по воздуху, а именно воздушно-капельным путем. То есть слюни этой женщины на видео потенциально заразны, учитывая высокий рейтинг распространения ковида.

Зачем плевать или слюнявить бумажки для оплаты воды?

Есть версия, что женщина просто так "фиксирует" бумажки, чтобы они лучше держались. Но опять же зачем? Они не клеит бумажки, а всовывает в проем двери.

Мы позвонили руководству муниципального предприятия Оргеева.

- Первый раз от вас это слышу! - говорит заместитель директора "Режия Апэ-канал" Оргеева Михаил Киперь. - Говорите, ее лицо хорошо видно? Приеду с объекта, сразу же посмотрю. Если это наш контролер, проведем служебное расследование, сначала отправим ее сдать тест на ковид, потом с результатом теста она придет к нам, напишет объяснительную и мы ее уволим! Вы знаете, мы каждое утро перед работой измеряем у всех сотрудников температуру, выдаем им средства защиты - маски, перчатки, дезинфектанты... Это очень серьезное дело - если то, что вы сказали, действительно совершает наша сотрудница!

kp.md - Видео из Facebook (Василий Ющенко)