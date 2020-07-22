У Молдовы украли еще один миллиард

Отмена концессии Кишиневского аэропорта без решения суда очень похоже на схему, согласно которой из России были выведены десятки миллиардов долларов.

Министерство юстиции отменило открытый тендер на поиск юридической фирмы, которая должна была представлять страну в Стокгольмском арбитраже, на слушаниях по делу Кишиневского международного аэропорта. Власти объяснили это тем, что адвокаты просят слишком много денег за услуги.

Это значит, что фактически Молдова уже проиграла 900 миллионов евро, которые будет обязана выплатить компании Avia Invest. А если добавить к этому судебные издержки, в том числе оплату адвокатов противоположной стороны, то не исключено, сумма станет значительно выше.

@Telegram M.Vagon