Андрей Нэстасе о вотуме недоверия правительству: Высказали свое мнение все, даже те, кому нечего сказать

В результате неудачи в связи с отставкой правительства Иона Кику, лидер Партии „Платформа достоинство и правда” заявил, что „очень много времени было потрачено на дискуссии, а не на то, чтобы сосредоточиться на солидарности, на действии, сосредоточиться на наращивании поддержки для этого вотума недоверия”. Заявления лидера Платформы DA Андрея Нэстасе были сделаны в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

Несмотря на это, председатель Платформы Da отметил, что вотум недоверия правительству был направлен на то, чтобы выявить проблемы, с которыми нынешняя власть не справляется.

„Платформа достоинство и правда сделала именно то, что должна была сделать в качестве парламентской оппозиции, в качестве депутатов, посланных туда людьми, чтобы добиться справедливости, чтобы сделать людям лучшую жизнь, бороться с несправедливостью, бороться с неравенствами, особенно с теми, которые совершили власти. Это сделало Платформа достоинство и правда. К сожалению, этот вотум недоверия много обсуждался в нашем обществе. Высказали мнение и те, кто может, и кто не может, кто должен, и кто не должен, все. Но так оно и есть в демократическом обществе”.

Андрей Нэстасе уточнил, что вотум недоверия не был тактикой для захвата политической арены, и действительно он хотел, чтобы нынешнее правительство было заменено.

„Я лидер оппозиционной партии, партии, которая в течение пяти лет работает, борется и не только борется за себя, за партию, но борется прежде всего за часть граждан Республики Молдова. Мы пришли с этим вотумом недоверия не для того, чтобы показать себя, мы действительно хотели, чтобы это катастрофическое правительство упало, это правительство не в состоянии решить проблемы людей, не в состоянии одолеть эту пандемию, этот экономический кризис, оно должно уйти, а вместо него должно прийти ответственное правительство, правительство, возглавляемое Платформой достоинство и правда, в котором были бы профессионалы, честные люди, способные показать некоторые результаты”, - заявил Андрей Нэстасе.