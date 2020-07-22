Молдаване россиян в беде не бросают: Граждане Росисии бросились на отдых в Турцию... через Кишинев

Бывалые туристы летят через Кишинев транзитом в тот же Стамбул или Европу.

Полететь рейсом Москва – Стамбул «Аэрофлота» могут только граждане с турецким паспортом, с видом на временное жительство в Турции или c документами на лечение в турецкой клинике, несмотря на то, что Турция была рада видеть всех россиян, независимо от цели пребывания, с 11 июня

Но есть для граждан России "тайные тропы". например, через Белоруссию или Молдову, сообщает sobesednik.ru.

Рейс в Кишинев – еще один способ выбраться из России. В Молдову летает несколько авиакомпаний, виза не нужна, и бывалые летят через Кишинев транзитом в тот же Стамбул или Европу. С 1 июля Air Moldova возобновило перелеты. Главное достоинство – невысокие цены и то, что молдавская сторона не требует у россиян никаких оснований для вылета и можно улететь без приглашения от турецкой клиники. Терпению многих путешественников можно только позавидовать: они выстраивают сложные схемы и готовы лететь несколько дней, например, в Киев через Кишинев и Минск, когда раньше можно было просто из точки А попасть в точку Б.

На сложносочиненные маршруты соглашаются и обладатели второго гражданства или вида на жительство. «Аэрофлот» выполняет из терминала С в Шереметьево рейсы в европейские города, но вылетов немного... Богатым тоже приходится ждать и надеяться, что авиасообщение возобновят и границы откроются.

ЛИДИЯ ТКАЧ